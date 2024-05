Precompilata, si può modificare e inviare 

È stato aperto ieri pomeriggio il canale diretto con l’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa al periodo d’imposta 2023. Il modello, che era possibile visionare dal 30 aprile, può essere accettato, modificato o integrato rispetto alla versione messa a punto dall’amministrazione fiscale. Il contribuente ha tempo fino al 30 settembre per il 730 e fino al 15 ottobre nel caso si utilizzi il modello Redditi. Prima si invia la dichiarazione e prima si ricevono gli eventuali rimborsi fiscali.

Cosa cambia

Da quest’anno prima di inviare la dichiarazione si potrà selezionare la voce “Nessun sostituto” e chiedere così di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online. La procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso.

Le regole da seguire

A modificare il modello precompilato, dunque, può essere il contribuente o l’intermediario fiscale. Se il modello è corretto, senza errori o mancanze, si può confermare e inviare la dichiarazione. Se invece ci sono degli errori o manca qualcosa, bisogna intervenire manualmente integrando o correggendo: solo dopo queste modifiche si potrà confermare e inviare la dichiarazione all’Agenzia. Anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo. Ma come si accede alla propria dichiarazione? Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

