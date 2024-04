Precompilata, si parte il 30 aprile 

Dal 30 aprile si parte. Si potrà accedere – sul sito dell’Agenzia delle entrate – alla dichiarazione dei redditi precompilata, che quest’anno sarà accompagnata dalla procedura semplificata che permetterà di concludere il 730 attraverso una serie di risposte sulla propria situazione. La scadenza per l’invio è il 30 settembre, mentre dal 6 maggio sarà possibile modificare e inviare la precompilata. Da ricordare che prima si invia e prima arrivano eventuali rimborsi Irpef spettanti.

Le avvertenze

Nulla a che vedere con quanto succedeva anni fa, quando il modello 730 fu definito “lunare”. Un lavoratore dipendente o un pensionato che voglia recuperare le spese mediche, scolastiche, sportive, universitarie, eccetera, può farlo in piena autonomia, senza ricorrere a un Centro di Assistenza Fiscale. Tuttavia – avverte l’Ufficio studi della Cgia di Mestre – per non rischiare errori e, conseguentemente, un mancato rimborso, prima di accendere il computer e collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario che si studi bene le istruzioni, che quest’anno sono in ben 152 pagine, otto in più rispetto alla stessa edizione del 2023.

È opportuno farlo sia per controllare la correttezza delle detrazioni/deduzioni inserite dall’Amministrazione finanziaria nel proprio modello online, sia per l’eventuale integrazione delle voci mancanti. Insomma – sottolinea ancora la Cgia – forse non sarà semplicissimo da compilare come qualcuno vorrebbe farci credere.

Le modalità

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (in una apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata) le informazioni in proprio possesso che – tramite un percorso guidato – potranno essere confermate o modificate.

A partire da martedì prossimo i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione precompilata verrà pubblicata sull’area riservata del contribuente. Entro il 15 giugno i sostituti d’imposta, i Caf o i professionisti abilitati a cui i contribuenti si sono rivolti entro il 31 maggio, effettueranno i controlli sulla regolarità della dichiarazione e trasmetteranno in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il loro risultato finale.

Le scadenze

La scadenza del 15 giugno può essere posticipata al 29 giugno, al 23 luglio al 15 o al 30 settembre, a seconda che il contribuente si sia rivolto al sostituto di imposta, Caf o professionista abilitato entro i rispettivi termini: dal primo al 20 giugno, dal 21 giugno al 15 luglio, dal 16 luglio al 31 agosto e dal primo al 30 settembre; a partire da luglio i sostituti d’imposta tratteranno le somme dovute per le imposte o effettueranno i rimborsi; entro il 25 ottobre è prevista la scadenza per l’invio del modello 730/2024 integrativo; a novembre il sostituto d’imposta effettuerà la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

