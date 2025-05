Precompilata, in tilt il sito delle Entrate 

Un boom di accessi per il 730, la piattaforma è andata in sovraccarico e mette gli utenti in coda virtuale. Disagi e proteste, ieri mattina, con segnalazioni di blocchi e rallentamenti per l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate. Dopo l’intervento di Sogei, il sito è tornato funzionante, con qualche intoppo segnalato anche nel pomeriggio. Una giornata calda, per la corsa alla precompilata. Il 730 precompilato (per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati) è disponibile dal 30 aprile (in sola lettura), mentre l’altro ieri è stata aperta la finestra per accettare il modello, fare eventuali integrazioni o modifiche.

Il messaggio all’utente

«Sei in attesa di entrare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Quando sarà il tuo turno avrai a disposizione dieci minuti per accedere»: questo il messaggio all’utente che tentava l’accesso all’area riservata.

La lettera

Immediato l’intervento del Consiglio nazionale dei commercialisti che, con una lettera inviata al direttore delle Entrate Vincenzo Carbone, ha sollecitato una proroga «dei termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna (ieri, ndr ) a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate necessari, tra l’altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10,30 circa». Sulla stessa linea il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che ha chiesto «la moratoria delle sanzioni per ritardi»; così come il Codacons, secondo cui «l’impossibilità di accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una causa di forza maggiore che non dipende dalla volontà del contribuente».

Le scadenze

Quarantasette gli adempimenti in scadenza nella giornata di ieri, e da qui la richiesta di una proroga dei termini. Tra i versamenti in scadenza, la rata del saldo Iva e quelli dei sostituti d’imposta. La scadenza per l’invio sulla piattaforma, gestita da Sogei, è fissata al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per Redditi Persone fisiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA