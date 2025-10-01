VaiOnline
Treviso.
02 ottobre 2025 alle 00:29

Precipitò nel Piave dopo il rito sciamanico, quattro indagati 

Treviso. La Procura vuole approfondire ancora i fatti che che portarono alla morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon trovato cadavere il 2 luglio 2024 sul greto del Piave a Vidor, dopo che si era allontanato da una serata “sciamanica” a base di sostanze allucinogene. I genitori respingono l’ipotesi di un suicidio o di un gesto inconsapevole, magari una caduta in preda a uno stato alterato, e hanno sempre puntato il dito contro organizzatori e animatori di quella festa, fino a denunciarli anche per omicidio. Ora quattro persone sono indagate con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, cioè cessione di stupefacenti: sono gli organizzatori dell’evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e due “curanderos” colombiani, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che avrebbero gestito la liturgia con assunzione di sostanze allucinogene proibite in Italia, in particolare l’ayahuasca. L’ipotesi è di un atto autolesionistico inconsapevole compiuto da Marangon, privo di controllo dopo aver assunto l’erba sudamericana ma anche cocaina. La circostanza era stata confermata dagli esami tossicologici. Vagando intorno all’ex abbazia di Vidor dove si teneva la festa - questa l’ipotesi ritenuta probabile - senza rendersene conto Alex si sarebbe gettato da un terrapieno sul greto del Piave, otto metri più in basso, trovano la morte. Il corpo fu ritrovato a due giorni dalla scomparsa, alcune decine di metri più a valle rispetto all’edificio, trasportato dalla corrente del fiume. I traumi, inizialmente attribuiti a un pestaggio, furono ritenuti dai consulenti compatibili con la caduta sul letto del fiume, che in quel punto è roccioso e poco profondo. La famiglia di Marangon a fine luglio aveva presentato una denuncia-querela nei confronti dei quattro ora indagati, e di Alexandra Diana da Sacco, moglie del proprietario dell'ex abbazia, avanzando l’accusa di omicidio volontario contro ignoti.

