Precipitazioni, piccola tregua 

La pioggia nell’Isola non è finita: è solo una tregua fino a venerdì, quando non solo potrebbe piovere, ma le cime della Barbagia potrebbero imbiancarsi. Nel weekend le temperature si abbassano un po’: minime e massime. Lo prevede il meteorologo Alessandro Gallo, ex Aeronautica militare e ora di Meteo network, analizzando i modelli matematici. «Abbiamo trascorso un weekend con precipitazioni continue e ben distribuite», dice, «grazie a una perturbazione atlantica che ha chiuso gennaio e aperto febbraio rimpinguando i bacini». Fin qui, la storia recente, fermo restando che anche per tutto oggi è allerta meteo gialla della Protezione civile per rischio idraulico su Iglesiente, Campidano, Flumendosa, Flumineddu, Tirso e Gallura.

Il presente - aggiunge il meteorologo - è un campo di alta pressione a 5.500 metri di altitudine, che abbraccia gran parte del Mediterraneo e la Sardegna. «Questo dovrebbe garantirci bel tempo fino a domani, a parte qualche piovasco pomeridiano sui rilievi della zona di Capoterra. A partire da domani notte è probabile un aumento della nuvolosità sulla regione, determinato da un minimo isolato in risalita dalla Tunisia verso il Canale di Sicilia, dove pioverà».

Se invece guarda a nord, il guru della meteorologia tiene d’occhio una depressione di origine scandinava. «È una cosiddetta goccia fredda», sottolinea il meteorologo, «che dall’Europa centrale viaggia verso Spagna e Portogallo ma è attesa sul Canale di Sardegna per venerdì, con la sua dotazione di precipitazioni deboli e intermittenti, che tendono ad aumentare». Secondo Gallo, le precipitazioni diventeranno moderate nella tarda serata di sabato e domenica, localmente a carattere di rovescio o temporale sul centro e sul versante orientale dell’Isola e su parte del Campidano di Cagliari. Sui rilievi della Barbagia, invece, da sabato notte è attesa pioggia mista a neve.

Gallo anticipa venti a regime di brezza o deboli, uno scirocco moderato con locali raffiche nel fine settimana, quando le temperature saranno sopra le medie fine settimana. Insomma, meglio avere gli ombrelli a portata di mano.

