Precipitazioni nell’Isola, per oggi e domani diramata l’allerta gialla  

L’allarme più importante (assai più lieve di quello emiliano-romagnolo) è nell’area del Golfo di Orosei e di Dorgali, nella zona interna. E la Regione dirama un’altra allerta gialla per rischio idrogeologico, valida per oggi e per tutto domani nelle aree Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso,Gallura e Logudoro.

Fino a martedì continuerà a piovere tanto, ma dopo non ci si attende l’estate: «Il tempo migliorerà un po’», riassume il luogotenente Gianni Brescia, dell’Ufficio meteo della Base dell’Aeronautica militare a Decimomannu, «ma resterà piovoso: solo un po’ di meno».

Il meteorologo prevede per stanotte un peggioramento sull’Isola, con piogge intense sul versante orientale, da cui spirano le correnti», precisa Brescia. I modelli matematici «prevedono 60 millimetri di pioggia per stasera e stanotte», aggiunge il luogotenente, «e anche se i modelli sovrastimano un po’ le precipitazioni, saranno comunque di una certa importanza». Tutto il resto del mese sarà all’insegna, quando va bene, dell’instabilità: «Non attendiamoci un tempo estivo», conclude il meteorologo militare, «perché non sarà così». (l. a.)

