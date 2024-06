Precipita un Tir, muore il camionista 

Morto a sette mesi dalla pensione. Sandro Ascione, 65 anni, di Porto Torres, ha perso la vita ieri mattina al decimo chilometro della Sassari-Alghero mentre si dirigeva, alla guida dell’articolato della ditta Apl Transport, verso la città catalana. Uno degli ultimi viaggi di una lunga carriera che avrebbe dovuto terminare, dopo quaranta anni di lavoro d’autista, il 31 dicembre 2024. Ma il destino ha voluto altrimenti e Ascione, intorno alle 11, è piombato con il mezzo, carico di materiali di cava, contro il guardrail, sfondandolo proprio nel punto più basso. «L’ho visto scendere giù lungo la scarpata finché non l’ho perso di vista», racconta un testimone. Sull’asfalto nessun segno di frenata, come se l’uomo non fosse stato in grado di reagire, forse affetto da un malore o da un colpo di sonno, sempre che l’improvvisa deviazione non abbia avuto come causa un guasto meccanico. Inesorabile poi la corsa verso il fondo valle, lunga quasi 90 metri su una motrice e un rimorchio di 15, seppur attutita dai rami e dalla macchia di arbusti travolti nel corso della discesa, conclusasi infine con il Tir ribaltato su un fianco. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, che hanno stabilizzato il mezzo con una gru, dei carabinieri e della polizia municipale mentre raggiungeva il luogo dell’incidente l’elisoccorso dell’Areus.

I soccorsi

Il 65enne, rannicchiato nell’abitacolo, è apparso ai sanitari vigile e cosciente ma in gravi condizioni. I pompieri sono riusciti a estrarlo aprendo lo sportello dal deflettore ma, dopo poco tempo, le sue condizioni sono peggiorate e, dopo circa 25 minuti di tentativi di rianimazione, l’uomo è spirato. Per gli osservatori in cima alla scarpata, a rendere palese il decesso un panno disteso sul cadavere. A condurre le indagini, su incarico della sostituta procuratrice Erica Angioni, gli agenti della polizia municipale che ora dovranno appurare quanto accaduto. Intanto è grande il cordoglio per la scomparsa di Sandro Ascione, che lascia una moglie sposata tre anni fa, ed era molto conosciuto e stimato tra i colleghi come grande professionista, e appassionato di chitarra e karaoke. Ma quella che è a tutti gli effetti una morte sul lavoro fa insorgere i sindacati dei trasporti. «Per prima cosa esprimo vicinanza alla famiglia del collega – afferma il segretario della Cgil Filt Arnaldo Boeddu –. E’ una società ingiusta quella che obbliga a guidare dei bestioni fino a 65 anni perché non si sono maturati i requisiti pensionistici».

