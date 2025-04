Precipita un masso, Provinciale 11 chiusa  

Ieri è stata temporaneamente chiusa al traffico la Provinciale 11, all’altezza del chilometro 43. Si tratta del tratto tra l’incrocio per Busachi, in località Muscanni, e Ula Tirso. Verso le 9 un masso è precipitato sulla strada colpendo il paraurti di un’auto. Fortunatamente nulla di grave, solo un grosso spavento. Ma subito è scattata l’allerta e sul posto, oltre che i carabinieri di Busachi, sono arrivate le squadre della Provincia. «Si invita l’utenza a non percorrere il tratto interessato e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità», si legge in una nota del Comune. «Speriamo che la situazione si possa risolvere in tempi brevi, questa è una strada importante per raggiungere il paese. È stato comunque necessario chiuderla viste anche le condizioni meteo previste questi giorni», afferma l’assessore alle Politiche sociali di Ula Tirso, Matteo Masones. Almeno sino a martedì la strada resterà chiusa. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA