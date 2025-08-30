VaiOnline
Vercelli.
31 agosto 2025 alle 01:06

Precipita ultraleggero, padre e figlia carbonizzati 

Vercelli. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a pilota e passeggero. La tragedia ieri mattina nelle campagne di Vercelli: poco dopo mezzogiorno un ultraleggero che stava sorvolando la zona si è schiantato al suolo finendo su un campo di riso. A bordo del velivolo un uomo di 49 anni, Massimiliano Monticone, insieme a sua figlia Simona di 18 anni. Per entrambi non c'è stato scampo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118, che non ha potuto neanche prestare i primi soccorsi. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza e del presidio dell'aeromobile. L'incidente potrebbe non aver avuto testimoni: il luogo dell'impatto è in aperta campagna, nel mezzo di un campo di riso alto, quasi pronto per la raccolta. Il velivolo era ridotto a una carcassa dopo lo schianto a terra, e ha preso fuoco. I due corpi, carbonizzati, sono stati estratti dalle lamiere del velivolo, prelevati circa due ore dopo l'incidente, e portati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove sarà fatta l'autopsia. Ancora da stabilire le cause dell'incidente: gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi, dal guasto meccanico a un'avaria del motore. Ma non viene escluso l'errore umano. Ex pilota dell'Aeronautica militare, Monticone lavorava a Linate come controllore di volo. Era residente con la famiglia in provincia di Alessandria.

