Precipita nella scarpata: volo di 30 metri, cuoco in ospedale 

Volato con l’auto in una scarpata per circa trenta metri all’ingresso del centro abitato di Buggerru, un cuoco di Fluminimaggiore, Luigi Caboni, 43 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari: ha riportato numerose fratture ma non corre pericolo di vita.

Poco dopo la mezzanotte di sabato Caboni, terminato il suo turno di lavoro in un ristorante sulla costa di Buggerru, era al volante di una Fiat Punto e stava percorrendo la strada provinciale 83 nel tratto fra Portixeddu e Buggerru. All’ingresso di quest’ultimo centro abitato la strada costeggia un’area di cantiere: quello delle bonifiche di una discarica di inerti minerari. Ed è qui che è volata la Punto, dopo aver sfondato la recinzione che delimita l’area di cantiere. Quel tratto di strada, fa sapere la sindaca Laura Cappelli, non è mai stato protetto da un guard-rail: dispositivo di cui, evidentemente, ci sarebbe bisogno. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. (m. n.)

