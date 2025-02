Precipita nel vuoto Morto Occhiuto jr 

Una tragedia che al momento non trova alcuna spiegazione. Ha suscitato sconcerto la morte a Cosenza di Francesco Occhiuto, 30 anni, figlio del senatore ed ex sindaco Mario e nipote dell’attuale presidente della Regione Calabria, Roberto. Occhiuto è morto venerdì notte nell’ospedale dell’Annunziata, dove era stato portato dopo che era precipitato da una finestra dell’abitazione di famiglia, all’ottavo piano di un edificio su viale Giacomo Mancini, nel centro della parte nuova della città.

In casa insieme a lui, in quel momento, c’erano i genitori, il fratello più grande e la sorella, ma nessuno lo ha visto gettarsi nel vuoto. Un volo che, malgrado l’altezza considerevole, non ha provocato la morte immediata dell’uomo. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia: la sostituta procuratrice di turno, Mariangela Farro, intende approfondire la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il decesso del giovane. L’avvocato Nicola Carratelli, legale della famiglia, ha riferito che al momento non c’è alcun indagato.

La morte di Occhiuto ha suscitato una vastissima solidarietà bipartisan. «Profondo cordoglio» e «sentita vicinanza» alla famiglia arrivano dalla premier, dai presidenti di camera e Senato e da tutti i gruppi parlamentari.

