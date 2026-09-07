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Jerzu.
08 settembre 2026 alle 00:35

Precipita nel vuoto mentre pulisce la canna del camino 

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Di buon mattino era salito sul tetto della sua abitazione per pulire la canna fumaria in vista della stagione più fredda. Un intervento che Biagio Demurtas, 69 anni, di Jerzu, aveva svolto parecchie volte in passato senza mai avere conseguenze. Invece, ieri, quel lavoro ha rischiato di trasformarsi in tragedia perché l’ex operaio, in pensione da qualche anno, è caduto dalla casa di vico I Cagliari, nel rione de S’omu ’e s’olia, a valle del paese, battendo con violenza la testa. È stato subito soccorso e sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che, dopo i primi, concitati momenti, ha riferito la dinamica agli operatori della centrale operativa di Sassari dove hanno disposto l’invio dell’elicottero dell’Areus.

La dinamica è stata ritenuta piuttosto delicata, da trattare con un codice rosso. Dalla base di Elmas è decollato Echo Lima 3 che ha raggiunto Jerzu dopo una ventina di minuti. Dal mezzo aereo, con l’ausilio del verricello, si è calato il medico che ha stabilizzato il ferito, rimasto vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso. Il pensionato è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro dove il personale sanitario l’ha sottoposto agli accertamenti del caso. Gli esami strumentali, compresa la Tac, hanno evidenziato un trauma cranico e altre lesioni agli arti, ma tutto sommato le sue condizioni sono rassicuranti. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, Biagio Demurtas sarebbe inciampato accidentalmente e, perso l’equilibrio, è precipitato nel vuoto da una altezza di quasi tre metri.

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