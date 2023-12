Precipita nel pozzo, cane salvato 

Un cane è precipitato dentro un pozzo, profondo cinque metri. L’animale è stato tratto in salvo da una squadra dei vigili del fuoco. È successo nella giornata di ieri, nella zona di Santa Lucia, a Siniscola.

L’allarme è scattato circa 10 minuti dopo le 13, durante una battuta di caccia al cinghiale. In quella fase il cane è precipitato all’interno del pozzo. Per fortuna il proprietario e gli altri cacciatori si sono accorti in tempo lanciando l’allarme che ha subito mobilitato una squadra del distaccamento di Siniscola.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e il cane è stato tratto in salvo. Gli operatori hanno dovuto fare ricorso all’utilizzo delle tecniche saf (speleo alpino fluviale). La squadra che le ha messe in atto ha avuto successo e potuto riconsegnare l’animale al suo proprietario e alle cure del veterinario.

RIPRODUZIONE RISERVATA