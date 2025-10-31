VaiOnline
Villacidro.
01 novembre 2025 alle 00:27

Precipita nel capannone: è grave 

Operaio 26enne in Rianimazione dopo la caduta da sette metri d’altezza 

Un incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina nella zona industriale di Villacidro. Alessio Fiore, operaio di 26 anni, dipendente di una ditta locale, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un altezza di circa sette metri.

L’allarme

Il giovane stava lavorando in uno dei depositi lungo la strada C7, nell’area a ovest del piazzale di ingresso dove si trovano diverse attività. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando lavori di pulizia all’interno del deposito commerciale quando avrebbe messo un piede su un pannello in vetroresina che non ha retto al suo peso. Il cedimento improvviso lo ha fatto precipitare nel vuoto, procurandogli gravi traumi. Il rumore della caduta vertiginosa ha allertato i colleghi del giovane che immediatamente hanno interrotto i lavori e chiesto l’intervento del 118. I soccorritori sono arrivati tempestivamente e hanno stabilizzato le condizioni del ferito prima del trasferimento in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari: la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Villacidro e il personale dello Spresal della Asl: immediatamente sono stati avviati gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare l’osservanza delle norme di sicurezza. L’incidente da queste parti ha lasciato tutti senza parole. Completati i rilievi delle forze dell’ordine restano i camion in sosta nel piazzale in cemento davanti all’ingresso vuoto, solo qualche operaio che esce a fine turno. Nessuno se la sente di parlare, tanto il dispiacere per quanto accaduto al giovane collega.

L’appello

«Siamo stanchi di questa situazione, di dover aggiungere ancora una volta il nome di un lavoratore all’elenco degli infortuni avvenuti nel corso di questo 2025 in Sardegna», ha dichiarato Fulvia Murru, segretaria generale della Uil Sardegna in una nota –. Occorre puntare su formazione, prevenzione e controlli nei cantieri. È necessario aprire un tavolo tra sindacati, istituzioni e aziende e pianificare gli interventi necessari».

