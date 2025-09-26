Precipita nel canale e muore, è giallo 

Da due giorni non tornava a casa ma giovedì a mezzogiorno era stato visto in piazza a Terralba. Visto e poi sparito, sino al ritrovamento di ieri verso le 11: Claudio Manca era senza vita dentro un canale che corre lungo la strada Provinciale 92 che unisce la cittadina a San Nicolò d’Arcidano. Queste le uniche due certezze di una morte che resta al momento avvolta nel mistero.

L’allarme

I genitori del 49enne (assistiti dall’avvocato Fabio Costa) ieri mattina si sono presentati nella caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio. Questione di minuti e poi quel ritrovamento.

Claudio Manca molto probabilmente è deceduto nel tardo pomeriggio di giovedì apparentemente a causa della caduta nel canale. Dove è stata ritrovata anche la bici con cui si muoveva in paese; ed è proprio quel mezzo ad accendere qualche sospetto.

Il dettaglio

Perché se è vero che il corpo del 49enne non presentava, almeno a una prima vista, altri segni se non quelli dovuti all’impatto col suolo, la bicicletta invece aveva la ruota posteriore distrutta, evidente risultato di una botta presa.

Ma quando e da chi? Quel colpo è arrivato da un’auto che ha fatto precipitare Claudio Manca dentro il canale e poi è fuggita? O invece il 49enne è caduto da solo dalla bici, magari per un malore, finendo nel canale e il suo mezzo è stato successivamente travolto da un’auto e chi la guidava ha gettato la bici nel canale?

Le indagini

Ai carabinieri della stazione di Terralba il compito di ristabilire la dinamica e, nel caso Claudio Manca sia stato travolto da un’auto, individuare anche il responsabile.

Intanto però qualche risposta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni: entro lunedì infatti verrà effettuata l’autopsia sul corpo del 49enne nell’ospedale Brotzu di Cagliari. ( m. m. )

