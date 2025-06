Precipita in cava da nove metri 

Grave incidente sul lavoro ieri mattina in una cava di marmo ad Orosei, dove un operaio di 42 anni, Massimiliano Dessì, residente a Galtellì ma originario di Gadoni, è precipitato da un’altezza di circa nove metri mentre era impegnato in attività lavorative.

L’uomo ha riportato diversi traumi, le sue condizioni sono ritenute gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’incidente

L’allarme è scattato intorno alle 7.30. A lanciarlo sono stati proprio i compagni di lavoro di Dessì che erano con lui al momento della caduta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza dell’MM Soccorso di Orosei e una squadra dei vigili del fuoco, che ha prestato le prime cure e messo in sicurezza l’area. Il recupero del malcapitato si è rivelato particolarmente complesso: per issarlo dall’area in cui era caduto e consegnarlo alle cure dei soccorritori, è stato necessario l’utilizzo di una pala meccanica, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco.

I soccorsi

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso del 118. L’elicottero dell’Areus decollato da Alghero, ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale di Sassari, dove è stato ricoverato con un politrauma al bacino. I medici hanno avviato tutti gli accertamenti per capire l’entità delle ferite riportate, ma non è in pericolo di vita.

Verifiche in cava

Al momento dell’incidente, erano presenti anche alcuni colleghi di lavoro, profondamente scossi dall’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siniscola per avviare gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

Si tratta di un infortunio sul lavoro che poteva avere conseguenze tragiche in un settore strategico per l’economica del territorio ma dove anche in passato non sono mancati gravi incidenti, purtroppo finiti nel modo peggiore.

Le condizioni dell’operaio sono considerate serie ma stabili: resta sotto stretta osservazione, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita.

