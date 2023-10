Precipita elicottero partito da Fenosu  

Carrara. «Qui passano spesso gli elicotteri ma quello faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito. È stato allora che ho visto il fumo nero e ho chiamato i carabinieri». È stato Mauro, titolare di un ristorante pizzeria a Ortonovo, comune di Luni, a dare l’allarme per il velivolo precipitato al confine tra Toscana e Liguria, in una zona impervia tra i comuni di Luni e Carrara. Un incidente costato la vita a Naomi Maiolani, 28 anni, originaria di Faenza, una vita in Valtellina, base del suo lavoro.

Il volo

E Sondrio sarebbe dovuta essere la destinazione del volo di ieri, che da Oristano l’aveva portata per uno scalo tecnico all’isola d’Elba per poi ripartire alle 12, dopo aver fatto rifornimento, diretta in Lombardia. Poco prima delle 13 però il suo elicottero è precipitato sulle colline all’altezza di Fontia, frazione di Carrara. Nessuno scampo per lei. Da capire cosa possa essere accaduto. Stando ad alcune testimonianze avrebbe preso fuoco ancora in volo. Le fiamme hanno poi impegnato i soccorritori che hanno dovuto raggiungere a piedi il luogo dell’incidente: sul posto i vigili del fuoco di Spezia e Massa, impiegato anche l’elicottero Drago della base di Cecina (Livorno), per spegnere le fiamme. Solo dopo ore, rimossi i rottami, è stato trovato il corpo della 28enne, carbonizzato. Vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino lo ha portato su una barella a spalla fino alla strada e poi all’obitorio. Aperta un’inchiesta anche da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Antincendio

L’elicottero precipitato era un Eucureil B3, della società Elitellina. Era uno dei mezzi che vengono noleggiati dalla Regione per il servizio dell’antincendio; era parcheggiato nella base elicotteristica della Forestale (adiacente all’aeroporto di Fenosu ma separata dallo scalo) in attesa di tornare alla base di Sondrio, dopo aver operato a Pula in estate. La pilota, che invece aveva prestato servizio in Toscana, era arrivata per riportare l’elicottero nella sede della società. Era sola e questo è uno degli aspetti che suscita più perplessità: per una tratta così lunga è sempre meglio affrontare il viaggio con altri operatori. Al momento a Fenosu ci sono ancora due elicotteri.

La pilota

Per Maiolani il volo era una grande passione: aveva ottenuto il diploma all’Istituto aeronautico di Forlì, seguito da una laurea a Bologna in scienze internazionali. La 28enne aveva poi scelto definitivamente la carriera nei cieli, ottenendo brevetti e licenze da pilota. Una passione evidente anche da una foto postata sulla sua pagina Instragram nel 2020, in cui viene fatto uno scatto su un velivolo sopra Londra. La donna aveva ottenuto la licenza di pilota commerciale alla ItalFly Aviation. Maiolani era anche volontaria della Cri, appassionata sportiva e amante dei cani, come raccontano le sue foto sui social.

