Precipita elicottero: muoiono due altoatesini  

Salire in elicottero in quota sulle cime di montagna e scendere poi con gli sci lungo interminabili pendii innevati: è il fascino dello heliskiing. Questa passione è però costata la vita a due giovani imprenditori altoatesini, vittime di un incidente con l'elicottero in Canada. Altri tre manager, tra cui l'ad della catena di negozi Sportler e quello delle cantine Foradori, sono rimasti feriti.

Un gruppo di giovani altoatesini da alcuni giorni si trovava nell'ovest del Canada. Appartengono tutti a note e antiche famiglie bolzanine e trentine e da alcuni anni hanno preso in mano le redini delle imprese. Hanno però sempre conservato il legame con la montagna e lo sport all'aria aperta.

L'incidente si è verificato lunedì pomeriggio sulle montagne di Terrace in British Columbia. Si sa solo che un elicottero si è schiantato al suolo in una zona montuosa, mentre il secondo velivolo è atterrato in sicurezza. Nell'incidente sono morti il pilota, un uomo del posto, e due clienti: Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29 anni, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore dell'abbigliamento sportivo, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket.

