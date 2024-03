Precipita dalla scala e muore in casa 

La sorella lo cercava ripetutamente ma il suo telefono squillava a vuoto. E così, preoccupata e pensando che potesse essere successo qualcosa, si è precipitata in via Lungotemo. Silvano Ibba, 70 anni, era sul pavimento, privo di sensi e i successivi accertamenti dei carabinieri hanno portato alla conclusione tragica: un malore lo aveva stroncato, facendolo precipitare dalle scale.

La scoperta

Tutto è accaduto ieri mattina, intorno alle 8, quando è scattato l’allarme dopo la richiesta di soccorso arrivata ai militari della stazione di Bosa. Giunti in via Lungotemo davanti alla abitazione del settantenne, i carabinieri hanno trovato l’ingresso bloccato e hanno dovuto forzare un po’ prima di riuscire ad aprire. Il corpo del pensionato, che per anni aveva lavorato come operaio nel servizio della raccolta dei rifiuti, è stato trovato proprio dietro la porta, era privo di sensi. Le prime verifiche effettuate sembravano non dare spazio a dubbi: una morte avvenuta per cause naturali, escludendo quindi altre ipotesi. Gli ulteriori accertamenti hanno, successivamente, portato alla conclusione secondo la quale il settantenne ha avuto un malore ed è caduto dalle scale. Silvano Ibba viveva da solo, dopo un passato in cui era stato sposato; soffriva per problemi di salute, in particolare, aveva difficoltà nei movimenti, tanto che cercava di alleviarle con il sostegno delle stampelle. I parenti, però, andavano a trovarlo e proprio per questo motivo ieri, dopo le telefonate cadute nel vuoto, hanno fatto scattare l’allarme.

Le indagini

I carabinieri di Bosa (alla guida del capitano Giovanni Maria Seu, della compagnia di Macomer) hanno immediatamente effettuato tutti gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Al termine dei riscontri è emerso, appunto, che il settantenne era stato stroncato da un malore. Nessuna ulteriore ipotesi sulle cause della morte.

