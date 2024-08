Precipita dal tetto, grave un migrante 

Un giovane nigeriano è rimasto ferito precipitando nel vuoto di un capannone che ospita cittadini stranieri, in una struttura gestita da una cooperativa a Selargius. L’incidente è accaduto in via Newton, nella zona industriale a poche centinaia di metri di distanza dal semaforo tra la 554 e la strada per Settimo San Pietro, dove il giovane è precipitato dal tetto da una altezza di circa nove metri. Subito soccorso dagli stessi ospiti dell’organizzazione, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato in osservazione. Ha riportato lesioni in diverse parti del corpo. La prognosi è legata agli accertamenti che erano ancora in corso nella tarda serata.

La ricostruzione

Della vicenda si occupano i carabinieri della stazione di Selargius e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu: gli inquirenti hanno cercato di ricostruire l’accaduto raccogliendo testimonianze sulle quali sono svolti ulteriori accertamenti. Il ferito è salito sul tetto, attraverso una scala interna l’improvviso cedimento della parte del tetto attraversata dall’uomo avrebbe provocato la caduta, dopo un volo di circa nove metri. Il nigeriano è finito pesantemente sul pavimento. È stato subito soccorso, l’allarme è stato immediato.

I primi soccorsi

Ad arrivare per primo è stato l’equipaggio di un’ambulanza medicalizzata del 118, che è riuscito a rianimare il ferito. Non c’era tempo da perdere, la situazione era grave: l’ambulanza è immediatamente ripartita a sirene spiegate fino al Brotzu dove il ferito, che ha fratture in diverse parti del corpo, è stato ricoverato in prognosi riservata. Pare comunque che sia cosciente.

Gli accertamenti

Sono arrivati anche i carabinieri con il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, che hanno fatto un sopralluogo nel fabbricato e interrogato alcuni connazionali che dormano nella struttura e che sono arrivati da diverse parti del Continente africano. Sarebbe così emersa la mancanza di responsabilità degli altri ospiti: il ferito avrebbe fatto tutto da solo, salendo sul tetto e precipitando accidentalmente nel vuoto. È salvo per miracolo.

Ulteriori indagini

Il capannone di via Newton ospita da tempo gli stranieri in un servizio gestito da una cooperativa: qui trovano ospitalità e un tetto diverse persone. Gli accertamenti da parte dei carabinieri non sono comunque finiti: oggi si dovrebbe avere un quadro più completo dell’iter legato alla presenza di questa struttura.

