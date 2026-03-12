Precipita dal tetto, è in rianimazione 

Un giovane è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Brotzu dopo essere precipitato a terra da un’altezza di almeno cinque metri in via Vittorio Emanuele, nel centro della città. Secondo una prima ricostruzione, pare che la vittima – Alessio Olla – si trovasse sul tetto in compagnia del proprietario di un’abitazione per aiutarlo a sistemare l’antenna Tv. Improvvisa la caduta, seguita dal volo di alcuni metri. L’allarme è stato immediato con l’arrivo di una ambulanza del 118, quindi il trasporto in ospedale.

Ricovero

Al Brotzu, l’uomo è stato visitato dai medici e subito ricoverato in Rianimazione per le cure del caso: avrebbe riportato ferite in diverse parti del corpo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di via Milano che hanno effettuato un primo sopralluogo per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La dinamica

Il giovane si è trovato sul tetto solo per dare un aiuto all’amico nella sistemazione dell’antenna di casa. La vittima avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Indagini

I carabinieri hanno raccolto anche alcune testimonianze. In merito al momento, gli stessi carabinieri della Compagnia mantengono un comprensibile riserbo.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì: la vittima è il proprietario dell’abitazione sarebbero saliti sul tetto unicamente per sistemare l’antenna.

L’allarme è stato immediato, consentendo l’arrivo in pochi minuti dell’ambulanza, il trasporto e il ricovero all’ospedale.

