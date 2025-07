Precipita dal ponte nel cantiere sulla 195: muore operaio di Pula 

Il suo cuore ha lottato per tutto il giorno, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Troppo gravi quelle ferite provocate dalla caduta da un ponte alto più di sei metri. Michele Fuedda, 40 anni, di Pula, è morto ieri pomeriggio all’ospedale Brotzu di Cagliari dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere precipitato da un viadotto del cantiere della nuova Strada statale 195, dove lavorava per conto della Cosmo, impresa metalmeccanica subappaltatrice della Aleandri.

L’incidente

È avvenuto poco dopo le 8, in località Tanca Nissa, nella zona in cui sono in corso gli interventi per il congiungimento dei due tratti stradali, che dovrebbero concludere l’ultimo lotto dei lavori della Strada statale 195 bis. Michele Fuedda si trovava nella parte superiore del viadotto, impegnato nel montaggio delle griglie di congiunzione: non è chiaro poi cosa sia accaduto, saranno le indagini condotte dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia a chiarire la dinamica dell’incidente. Le condizioni del giovane operaio di Pula sono parse subito gravi ai medici del 118, che dopo aver stabilizzato il paziente l’hanno trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo di un elisoccorso: il suo cuore si è fermato nel pomeriggio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, guidati dalla comandante Roberta Maxia, che hanno eseguito i rilievi di legge e avviato le indagini; i carabinieri della stazione di Capoterra, coadiuvati dal comandante Leonardo Del Gaudio; e il personale dello Spresal. La notizia della morte del giovane operaio ha raggiunto in poco tempo Pula, dove Michele Fuedda viveva, ma ovviamente anche Capoterra, dove sono in corso i lavori per il completamento della nuova Sulcitana. «Ci uniamo al dolore dei familiari di questo povero ragazzo – dice il sindaco, Beniamino Garau -, questa tragedia ci tocca nel profondo, credo sia inammissibile nel 2025 che una persona esca di casa per andare al lavoro e non vi faccia più ritorno».

La vittima

La passione per il cosplay e la mountain-bike, l’amore per la fidanzata Muriel Vessena: Michele Fuedda prima di essere assunto dalla Cosmo aveva svolto diversi lavori, e aveva avuto modo di farsi apprezzare da colleghi e titolari. In passato aveva lavorato anche come cameriere a S’Incontru, mettendo in mostra il suo carattere gioviale. Elisabetta Loi, vice sindaca di Pula e imprenditrice, lo ricorda per aver lavorato per alcuni anni nell’azienda florovivaistica di famiglia: «Michele era il dipendente che chiunque vorrebbe nella propria attività, un ragazzo serio, disponibile e attento alla sicurezza, non ricordo una volta in cui non si fosse presentato al lavoro o fosse arrivato in ritardo. Qui in azienda i suoi ex colleghi sono sconvolti, la sua morte mi riempie di tristezza». Unanime il cordoglio delle segreterie territoriali di Fiom-Cgil, Fsm-Cisl e Uilm-Uil, che richiamano ancora una volta le istituzioni a potenziare i controlli nei cantieri e nelle zone industriali: «Le autorità competenti stabiliranno quanto accaduto e le relative responsabilità, ma sollecitiamo sin da subito un impegno forte di tutti gli attori della salute e sicurezza del comparto al fine di bloccare tutte le attività a rischio sino alla loro messa in sicurezza. Nei prossimi giorni valuteranno le iniziative da adottare per tenere alta l’attenzione sul tema della salute e sicurezza, per far sì che tali tragedie non accadano più».

