Precipita da un muraglione: salvo un 40enne 

Una violenta lite o un gesto volontario? Resta avvolta nel mistero la caduta di una persona, ieri sera intorno alle 18, dal muraglione di via Col di Lana, vicino al Ponte di Rosello. Tre, forse quattro metri in volo e poi lo schianto sul tetto di una cabina di Abbanoa, le urla e l’arrivo del personale sanitario. L’uomo è stato soccorso in breve tempo da un’ambulanza del 118 che l’ha condotto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata in condizioni gravi. Secondo quanto riferisce il 112 si sarebbe trattato di un tentato suicidio ma la versione che emerge da alcuni testimoni presenti in zona, sebbene tutta da confermare, è di tutt’altro tenore. Il 40enne avrebbe avuto una lite con due persone di nazionalità extracomunitaria, forse per motivi legati alla droga. La violenza dell’alterco avrebbe causato la caduta del sassarese, non si sa se perché spinto o perché avrebbe perso l’equilibrio. Nessuna conferma né smentita viene dalla polizia di Stato che è accorsa sul posto. Quel che resta sono le parole riferite da chi conoscerebbe alcune dinamiche legate a certi microcosmi borderline. E parla di soldi da restituire, poste sotto casa, e una pressione sul presunto debitore. Niente però che possa trovare, finora, un avallo ufficiale. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA