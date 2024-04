Precipita da sei metri: grave un operaio 

Il cestello scende di qualche metro, poi improvvisamente si capovolge. Un operaio resta appeso, sorretto dall’imbracatura di sicurezza. Il collega, Roberto Ibba, 39 anni di Quartu, scivola e la cintura non lo trattiene: precipita per cinque, sei metri finendo a terra. Sono momenti drammatici quelli che vivono le persone presenti all’incidente sul lavoro di ieri, verso le 10, in via Cocco Ortu: Ibba per fortuna non perde conoscenza, si lamenta sofferente per le ferite riportate nel terribile impatto. Immediata la chiamata al 118 e l’intervento di due ambulanze. L’operaio è grave: i soccorritori gli assegnano un codice rosso. Viene portato d’urgenza al Brotzu. Non è in pericolo di vita ma i medici del reparto di Neurochirurgia mantengono la prognosi riservata per valutare la fratture e le lesioni riportate nell’impatto con l’asfalto.

La grande paura

Cosa possa essere accaduto è al centro degli accertamenti svolti dagli esperti del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal) della Asl di Cagliari, sotto il coordinamento del pm di turno, Gaetano Porcu. Vengono subito ascoltati i colleghi di Ibba, tutti dipendenti della impresa edile di Davide Marras di Quartu. Gli ispettori svolgono le verifiche sul camion con cestello (una piattaforma aerea autocarrata) fermo davanti al palazzo oggetto dell’intervento di rifacimento della facciata. «L’importante è che Roberto sia vivo. Tutte le nostre attenzioni sono per lui», spiega il titolare, Davide Marras, arrivato subito in via Cocco Ortu appena saputo dell’incidente. «Non so cosa possa essere successo di preciso. Una cosa è certa: siamo in prima linea nel seguire e applicare tutte le norme di sicurezza per i nostri dipendenti. Investiamo in prevenzione e stiamo portando avanti un progetto per la formazione di giovani attraverso dei corsi di sicurezza sul lavoro».

La ricostruzione

Sono i colleghi di Ibba (operaio esperto, da anni dipendente dell’impresa edile) a spiegare – le versioni devono poi essere confrontate con i riscontri tecnici – cosa sia accaduto agli ispettori dello Spresal. Il mezzo, per un problema tecnico, avrebbe perso aderenza con il terreno andando in “blocco”. Una procedura automatica di sicurezza. Il cestello con gli operai era a un’altezza di circa dieci metri. Sarebbe così iniziata la “discesa” con delle manovre effettuate dagli stessi operai sul cestello e dalla postazione sulla piattaforma del camion. A un’altezza di sei metri il cestello, forse per un altro problema tecnico o per un errore umano, si è rovesciato. L’imbracatura ha salvato un operaio. Quella di Ibba, per cause da accertare, no: forse si è rotto un gancio. Così il 39enne è volato a terra. Ora familiari, titolare, colleghi e amici sperano possa riprendersi senza gravi conseguenze.

