Precipita da due metri, grave un operaio 

È precipitato da un’altezza di oltre due metri mentre era impegnato in un lavoro in un cantiere edile in via Vesalio. Un operaio, Matteo Rosini, 45 anni di Lanusei, ha riportato diversi traumi: immediata la richiesta di soccorso da parte dei colleghi con l’intervento del personale medico del 118. L’uomo è stato così trasportato, con assegnato un codice rosso, a bordo di un’ambulanza all’ospedale Brotzu: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. I medici ieri sera stavano valutando le possibili conseguenze della caduta e la gravità dei traumi riportati per poter poi sciogliere la prognosi.

Le indagini

Su quanto accaduto ieri mattina nel cantiere di via Vesalio, nel tratto finale, poco prima del secondo ingresso del parco di Terramaini, dall’altra parte della strada, sono in corso le indagini dei carabinieri di Pirri e del personale dello Spresal dell’Asl di Cagliari. L’incidente è avvenuto in un terreno accanto alla clinica veterinaria di San Giuseppe: sono in corso dei lavori per la realizzazione di villette e servizi. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’operaio, dipendente della ditta edile “Opera Sas”, sarebbe caduto da un’altezza di oltre due metri, in quello che un domani sarà il seminterrato di una delle villette. Ancora da ricostruire come sia potuto accadere e se l’uomo stesse utilizzando e indossando tutti i presidi di sicurezza. Per fortuna, secondo quanto filtra dall’ospedale Brotzu, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Per accertare eventuali responsabilità bisognerà attendere la conclusione delle indagini dei carabinieri e degli esperti in sicurezza nei luoghi di lavoro dello Spresal. Intanto i titolari della ditta e i colleghi di Rosini, e soprattutto i familiari dell’operaio, sperano di ricevere quanto prima notizia confortanti dall’ospedale Brotzu.

La Uil

Su quanto successo è intervenuta la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru: «È un tragico film che si ripete e che non vorremmo più vedere: l’ennesimo incidente sul lavoro, l’ennesimo operaio ferito mentre si trova in un cantiere. Non possiamo più accettare questa situazione, non si può continuare a sottovalutare la sicurezza». In attesa di capire cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità, la segretaria della Uil aggiunge: «Siamo vicini alla famiglia e al lavoratore rimasto ferito e speriamo si rimetta al più presto. Ma è inaccettabile rischiare di morire per potersi guadagnare da vivere. Il sistema sicurezza deve essere rivisto. E ricordiamo che il patto di Buggerru, a più di un anno dall’accordo, è ancora lettera morta: sarebbe fondamentale per avviare un processo per mettere al centro dell'azione pubblica e imprenditoriale la sicurezza, la prevenzione e la formazione».

