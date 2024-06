Precipita da 4 metri, sempre grave l’agente forestale  

Restano gravi del condizioni dell’agente forestale vittima di un incidente mentre era impegnato nella sua casa in alcuni lavori sul tetto. Il cinquantenne è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari per diverse lesioni e i medici dovranno sottoporlo a interventi chirurgici.

L’uomo è precipitato da una altezza di circa quattro metri e ha riportato diversi traumi.

L’infortunio è accaduto martedì sera a Nughedu Santa Vittoria, dove il cinquantenne era all’opera nella sua casa. A un certo punto è accaduto l’imprevedibile e l’agente della Forestale, che presta servizio nella stazione di Sorgono, è precipitato al suolo. È scattato immediatamente l’allarme con la richiesta di intervento ai soccorritori. A Nughedu Santa Vittoria sono arrivati gli operatori del servizio 118: il medico dell’equipe ha allertato l’elisoccorso Areus per il trasferimento immediato del cinquantenne all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono apparse da subito preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ghilarza, che hanno avviato subito gli accertamenti e acquisito tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’infortunio e tentare, in questo modo, di capirne le cause.

