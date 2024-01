Precipita da 10 metri, grave un operaio 

Giornate nerissime nell’Oristanese sul fronte degli infortuni sul lavoro. Anche ieri si è registrato un terribile incidente: un operaio è precipitato dalla copertura di un capannone alla zona industriale di Oristano. Un volo di circa dieci metri, al momento il 35enne di Ula Tirso si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari. Due giorni fa un elettricista era rimasto gravemente ferito in un incidente simile a Ghilarza.

La caduta

L’operaio stava effettuando alcuni interventi di manutenzione, per conto di una ditta esterna, e ieri era impegnato sulla copertura di uno dei capannoni in via Ginevra. Improvvisamente la caduta. Non è chiaro se abbia ceduto il lucernario o le lastre della tettoia, l’unica cosa certa è che il 35enne è precipitato al suolo da un’altezza di circa dieci metri. Un volo devastante, attutito forse parzialmente dall’impatto con uno scaffale.

I soccorsi

L’operaio è rimasto gravemente ferito, è stato immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro che hanno lanciato l’allarme. In via Ginevra sono arrivate le ambulanze del 118 e il medico, viste le condizioni critiche, ha chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus per il trasferimento in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo era cosciente ma ha riportato ferite, traumi e fratture in diverse parti del corpo; è ricoverato nel reparto di rianimazione costantemente monitorato dal personale sanitario.

Accertamenti

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Oristano, gli agenti della squadra volanti della Questura e i vigili urbani. A fine mattina anche il sopralluogo dello Spresal: dovrà essere accertato se nel cantiere sono state rispettate le norme sulla sicurezza nei posti di lavoro e se sono state adottate tutte le precauzioni previste per effettuare lavori in altezza.

Ghilarza

Migliorano intanto le condizioni dell’elettricista di Ghilarza che due giorni fa mentre effettuava manutenzioni in un condizionatore è caduto da un’altezza di cinque metri. Il 53enne è stato accompagnato all’ospedale di Nuoro con l’elisoccorso ma, nonostante i traumi riportati, il peggio sembra passato.

