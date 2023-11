Precettazione, Salvini chiede buon senso 

Per i lavoratori che aderiscono al sindacato ritorna l’incubo precettazione. Dopo l'annuncio dello sciopero dei Trasporti per lunedì, Matteo Salvini chiede «buon senso» e ventila l'ipotesi di un'altra precettazione.

La minaccia

«Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos», avverte il ministro. «Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi dà facoltà di fare». Il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce tutelate: dall’inizio del servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59.

Cgil e Uil sono sul piede di guerra. Alla base del nuovo blocco dei mezzi ci sarebbero le stesse motivazioni delle precedenti mobilitazioni: aumenti salariali, miglioramento delle condizioni di lavoro, stop alle privatizzazioni, maggiori livelli di sicurezza del personale.

Convocazione

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un incontro per oggi a Palazzo Chigi alle 15.30 sulla manovra finanziaria con le parti sociali.

All'incontro, secondo quanto si apprende da ambienti governativi, parteciperanno anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il vicepremier Matteo Salvini. Prevista anche la presenza della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone.

