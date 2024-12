«Precedenza agli uomini in caso di parità» 

Ci sono più donne nell’organico del Comune di Villaputzu (19 su un totale di 33 dipendenti) e allora nell’ultimo concorso per l’assunzione di un funzionario di polizia locale a tempo indeterminato, in caso di parità di punteggio tra un uomo e una donna, a passare sarà l’uomo. È la norma sulla parità di genere applicata dal Comune (decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 1994) che però non è stata apprezzata da un cittadino che ha accusato la stessa amministrazione di discriminazione nei confronti, appunto, delle donne.

La critica

«Già le donne - scrive Andrea Sanna, il cittadino battagliero che ha pubblicato sui social uno screenshot del bando con la scritta rossa “donne discriminate, vergogna!” - hanno tutt'oggi problemi superiori agli uomini (purtroppo) ad essere assunte nei vari mestieri. E ora ci si affida a un limite permesso dalla legge?». Secondo Sanna, insomma, il Comune avrebbe potuto non tenere conto del decreto del presidente della Repubblica.

La replica

Gli amministratori comunali di Villaputzu, carte alla mano, respingono l’interpretazione di Sanna. «Qua si tratta - spiega la vicesindaca Denise Piras - dell’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni. Il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera O in favore del genere meno rappresentato». E dunque «considerando che il Comune di Villaputzu supera quel differenziale - aggiunge - ovvero le donne sono più del 30 per cento, si applica quel titolo preferenziale».

In Municipio

Anzi, a dirla tutta, tutti e quattro i funzionari sono donne. Che piaccia o no, insomma, il Comune si ritrova costretto ad applicare la legge, non potrebbe cioè fare altrimenti perché in tutte in tutte le assunzioni pubbliche deve essere garantito il principio di parità di genere. Qualora nell’organico ci fossero stati più uomini allora la preferenza, in caso di parità di punteggio, sarebbe andata alla donna.

Il sindaco

Il sindaco Sandro Porcu è pronto a replicare anche in altre sedi: «Ci sono modi e modi - dice - di criticare un’amministrazione. Pubblicare sui social una foto del bando con sopra la scritta “vergogna” in rosso e la mia faccia sullo sfondo lo ritengo deprecabile e da condannare anche perché i bandi sono materia esclusiva degli uffici. Valuterò come procedere». Per Porcu, inoltre «è davvero paradossale essere tacciato di maschilismo quando i responsabili di servizio sono tutte donne e in Giunta ci sono ben tre assessore». C’è, infine, un messaggio di ringraziamento proprio per gli uffici «che hanno preparato il bando e che difendo in tutto e per tutto perché rispettano al massimo livello le leggi e le norme».

