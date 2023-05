Precari della sanità, nuovo rinvio 

Il Governo pone la fiducia sul decreto bollette ma in Aula alla Camera va in scena un nuovo intoppo parlamentare che alimenta le tensioni nella maggioranza. Sul provvedimento pesano alcuni rilievi della Ragioneria generale, che costringono il centrodestra a farlo transitare brevemente in commissione stralciando una norma riguardante la stabilizzazione dei ricercatori sanitari di Ircss pubblici e Izs.

Norme stoppate

Non solo. Si devono stralciare altre misure introdotte in commissione, tra cui la possibilità per i parlamentari di visitare le strutture del Servizio sanitario nazionale anche senza preavviso e un fondo per una scuola intitolata alle vittime di Marcinelle. C'è chi nel centrodestra adombra la possibilità che sia stato il Colle a chiedere i ritocchi. Ipotesi smentita nettamente dal Quirinale che puntualizza, interpellato al riguardo, che non c'è stato alcun intervento su scelte che sono in capo ai presidenti delle Camere.

Ma a far discutere più di tutto è lo stop alla misura sui precari della sanità, con le opposizioni e i sindacati che vanno all'attacco. E anche il presidente della commissione Finanze Marco Osnato (FdI) definisce l’emendamento «sacrosanto. Il Governo ci chiede un temporaneo passo indietro che con molta fatica accettiamo, ma per noi l'impegno vincolante che si è preso il Governo è scolpito nella pietra. Il Parlamento non può restare alla mercé di alcuni ministeri costruiti come fortini».

Le reazioni