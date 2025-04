Precari del Covid, nuove regole per le stabilizzazioni 

Buone notizie per i precari della sanità che durante la pandemia furono fondamentali per arginare l’emergenza negli ospedali sardi. La Giunta regionale ha infatti approvato una delibera che fornisce le linee di indirizzo alle Asl e a Ares «per le priorità da seguire nell'utilizzo delle diverse graduatorie ed elenchi formati per il reclutamento di personale, in particolare per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione del personale precario assunto durante l’emergenza COVID-19».

«La deliberazione ha un carattere di regolamentazione generale, finalizzata a fornire delle indicazioni non vincolanti, stante il fatto che la ricognizione del fabbisogno sul personale rientra nell’autonomia gestionale delle singole aziende», spiega l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. «L’auspicio è quello che si possa dare priorità all’assunzione del personale precario del comparto sanità attraverso lo scorrimento delle graduatorie di stabilizzazione esistenti, nel rispetto della normativa vigente e nel solco del pronunciamento consiliare». Una sorta corsia preferenziale per quelli che all’epoca furono definiti “gli angeli del Covid” e che poi sono stati dimenticati, insomma.

Nel dettaglio – come spiegano in un comunicato le consigliere regionali Camilla Soru e Carla Fundoni – le Aziende sanitarie regionali «dovranno procedere entro 30 giorni a una ricognizione dei soggetti stabilizzabili, anche se non più in servizio; trasmettere un Piano aziendale delle stabilizzazioni; attingere con priorità dagli elenchi di stabilizzazione diretta già disponibili, prima di accedere a quelli di stabilizzazione indiretta o alle graduatorie di concorso».

Soddisfatto il segretario della Uil Sardegna Guido Sarritzu che parla di «giusto riconoscimento per tante lavoratrici e tanti lavoratori che da anni tengono in piedi, spesso in condizioni difficili, il nostro sistema sanitario. La pandemia ha mostrato in modo inequivocabile quanto siano essenziali queste figure, e oggi arriva un segnale concreto di rispetto e valorizzazione del loro ruolo. Adesso serve che ogni Azienda sanitaria agisca con celerità e uniformità nell’applicazione delle nuove direttive, senza lasciare indietro nessuno».

