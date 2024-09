Preaccoglienza per gli alunni 

Sarà garantito anche quest’anno il servizio di preaccoglienza scolastica ai bambini delle scuole primarie. Il Comune ha pubblicato l’avviso rivolto alle famiglie. L’obiettivo è agevolare i genitori il cui orario di lavoro è incompatibile con quello scolastico. Il servizio sarà attivo dal 1° ottobre. Ventotto i posti a disposizione: prevista la formazione di quattro gruppi con un rapporto di un operatore per ogni sette allievi. Gli studenti saranno accolti nella ludoteca di piazza Europa a partire dalle 7.30 per poi essere accompagnati a scuola poco prima delle 8.30 e assistiti fino alla presa in carico da parte degli insegnanti. L’importo mensile - da versare anticipatamente al Comune – è di 15 euro con una riduzione di 5 euro per il secondo figlio. Le domande possono essere presentate utilizzando la piattaforma “istanze online” nel sito del Comune cliccando su “Richieste pre-accoglienza”. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA