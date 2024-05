Pre-qualifiche, Bagnaia scalda il Mugello 

Scarperia. Francesco Bagnaia scalda subito il Mugello. “Pecco” sulla Ducati ha ottenuto il miglior tempo nella sessione di pre-qualifiche del Gran premio d'Italia di Motogp che domani alle 14 va in scena all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Il pilota piemontese in 1'44”938 ha preceduto gli spagnoli Alex Rins (Yamaha a 0"273) e Pedro Acosta (Ktm-Gasgas a 0”388), ma in griglia pagherà una penalità di tre posizioni per aver ostacolato Alex Marquez. Qualificati alla Q2 anche Miguel Oliveira (4° su Aprilia), Marc Marquez (5à su Ducati Gresini) ed Enea Bastianini (6° con l’altra Ducati ufficiale). Il leader del campionato Jorge Martin (Ducati Pramac) si è piazzato settimo. Chiudono la top ten le due Aprilia di Maverck Vinales e Aleix Espargarò. Non è andata bene invece al campione del mondo 2021 Fabio Quartararo (11°) che con la sua Yamaha dovrà passare dalla “tagliola” della Q1 assieme ai due compagni di squadra della Ducati VR46, Fabio Di Giannantonio (12°) e Marco Bezzecchi (14°). Chiude la lista dei tempi Luca Marini, 24/o, staccato di oltre 2” da Bagnaia.

«Sono soddisfatto perché abbiamo lavorato nel modo giusto fra mattina e pomeriggio e siamo pronti a migliorarci ulteriormente». Bagnaia ha spiegato il lavoro del team Ducati ha svolto nella giornata dedicata a prove libere e pre-qualifiche: «Le mie aspettative? Intanto spero di finire le gare e riuscire a fare tutto per bene», ha detto senza sbilanciarsi.

La Motogp rientrerà in pista stamattina alle 10,10. A seguire le qualifiche del gran premio d'Italia.

