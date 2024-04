«Pre Consiglio? Dov’è il problema» 

«Non capisco queste polemiche, chi vuole venire venga». Taglia corto il sindaco Andrea Soddu dopo le polemiche innescate due giorni fa dall’esponente di opposizione Pierluigi Saiu e condivisa da altri rappresentanti di minoranza sull’inusuale convocazione fatta dal primo cittadino di una sorta di pre Consiglio in programma oggi (ore 17) dove sarà illustrata la bozza di bilancio preventivo in vista dell’approvazione in aula del Dup nei prossimi giorni. Passaggio che solitamente è svolto nelle commissioni, organi consiliari che però Nuoro non ha da quasi un anno e mezzo. «Non capisco, la Giunta illustrerà la proposta di bilancio, non vedo dove sia lo scandalo quando si condividono le cose - spiega Soddu -. Se non lo fai, ti dicono che non hai condiviso, se lo fai ti criticano perché stai condividendo. Voglio capire la logica di questo ragionamento».

Il presidente del Consiglio

Tutta la vicenda nasce dall’assenza delle commissioni sciolte da oltre un anno dal presidente del Consiglio, Sebastian Cocco (neo consigliere regionale), dopo il cambio degli assetti di maggioranza. Ora Soddu, che solo il mese scorso ha indicato i nomi, risponde agli attacchi dell’opposizione puntando il dito sui ritardi altrui: «Noi abbiamo indicato tutti i nominativi dei commissari dopo lo scorso Consiglio (del 19 marzo ndr), lo ha fatto sia il gruppo “Andrea Soddu sindaco” che il Misto. Ora la palla è passata al presidente del Consiglio. Le commissioni deve farle lui, non è una competenza del sindaco. Oggi ci sono tutti i nomi e il presidente può procedere». Sulla riunione convocata per il pomeriggio insiste: «Non c’è niente di strano, se vogliono venire alla riunione vengano».

Conti in maggioranza

Il sindaco, finito sotto attacco dopo le regionali perché per l’opposizione delegittimato nei risultati (ha raccolto poco più di 500 voti in città), tiene la barra dritta cercando di superare la tempesta. E se gli si chiede se in vista del bilancio la maggioranza ha i numeri dopo il passaggio di Claudia Fadda, Marianna Palumbo e Stefano Mattu al gruppo misto risponde: «Ma perché la maggioranza non sarebbe garantita nei numeri. Chi lo ha detto questo? I consiglieri non hanno mai detto che sono usciti dalla maggioranza. Sono usciti dal gruppo dove sono stati eletti e sono confluiti nel gruppo misto che ha sempre votato in una certa maniera. Non è un argomento di discussione, il gruppo misto fa parte della maggioranza». Soddu lancia segnali ai suoi consiglieri scontenti, pronto evidentemente a mettere sul piatto le nuove nomine degli assessori dopo le dimissioni di Grazia Mele (Attività produttive) e Fausta Moroni (Servizi sociali) ma non si sbilancia sul rimpasto: «Per le nuove nomine se ne parlerà dopo che approviamo il bilancio».

Via Trieste

Il sindaco è sotto attacco della minoranza su tutti i fronti. Nuove polemiche piovono da Francesco Guccini, che denuncia: «Per tre giorni in una delle strade più trafficate della città, via Trieste, una corsia è rimasta chiusa ai nuoresi solo perché la ditta che ha fatto i lavori ha dimenticato di rimuovere i cartelli stradali».

