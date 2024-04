Pre Consiglio, alta tensione 

Il pre Consiglio, convocato da Andrea Soddu per domani sul Dup (Documento di previsione economico), agita le acque della politica cittadina. Il bilancio è lo scoglio per il sindaco alla ricerca dei numeri che sulla carta non ha. La convocazione, fatta a tutti i consiglieri, è mal digerita dal Campo Largo che alle regionali ha sostenuto Alessandra Todde contro Soddu. Il Campo Largo ha fissato diversi incontri prima della riunione per decidere una linea comune. Dal centrodestra Pierluigi Saiu ha già dato il suo no annunciando un’opposizione «senza sconti e inciuci».

Le commissioni

Sul tavolo rimangono le questioni delle commissioni sciolte da un anno e mezzo. Dalla maggioranza Maria Boi dice: «Abbiamo inviato da tempo al presidente Sebastian Cocco i nostri nomi, attendiamo ripristini le commissioni». Ma l’opposizione sostiene che quelle indicazioni non ci sono.

Le reazioni

Il presidente del Consiglio, Cocco, ieri si è insediato in Regione: consigliere del gruppo “Uniti per Alessandro Todde”. Il vicepresidente del Consiglio, Narciso Guria, di “Un’altra Nuoro un’altra Sardegna”, attacca: «Non sono modi e metodi per fare una convocazione, così Soddu delegittima il Consiglio. Una cosa molto grave, un’offesa, una mancanza di rispetto del ruolo». Aggiunge: «Che il sindaco convochi un pre Consiglio mi pare un caso unico. Nell’ultima seduta in aula aveva promesso che a marzo avrebbe restituito alla città le commissioni, e non l’ha fatto. Ora invita a partecipare tutti a una riunione». Dal Pd Carlo Prevosto esprime la sua posizione personale: «Non capisco la scelta, il sindaco vuole spiegare il bilancio senza il parere dei revisori. Il luogo per discutere sono le commissioni, e non è il sindaco che convoca il Consiglio. Propendo per non andarci, ma decideremo una linea in armonia con il Campo Largo della Todde».

La maggioranza

Al telefono il capogruppo della lista Andrea Soddu sindaco, Marcello Calia, non risponde. Sulla convocazione di domani Maria Boi, del gruppo misto, spiga: «Il sindaco, accogliendo stimoli e suggerimenti di condivisione dei consiglieri dopo l’ultima seduta, ha ritenuto opportuno convocarli per illustrare il bilancio considerando che le commissioni non ci sono. Come promesso in Consiglio, la maggioranza ha già provveduto alla comunicazione dei nomi per ripristinare le commissioni, ora è tutto in mano a Cocco».

Fronte unico

«Ci vedremo con le componenti del Campo Largo - afferma Francesco Guccini - servirà a chiarirsi le idee, io non andrò a nessuna riunione che non sia stata convocata formalmente e rispetti le prerogative del Consiglio». Lisetta Bidoni evidenzia perplessità: «Una convocazione irrituale. Il bilancio ha 200 pagine, allegati e vanno letti. Non vorrei prestarmi ad essere strumentalizzata, ma mi pare più una mossa del sindaco, una convocazione per legittimarsi davanti alla città».

