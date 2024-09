Pratz’e cresia volley: meloni per tutti 

Nel fine settimana appena trascorso si è concluso il singolare torneo di pallavolo organizzato ogni anno sul sagrato della chiesa di San Francesco d’Assisi a Villanovaforru. Pratz’e cresia volley ha visto trionfare la squadra “Spompinei” che in finale ha avuto la meglio contro i “Burrumpalla”. Otto squadre miste formate da giovani (e qualcuno meno giovane), per circa un mese, si sono dati battaglia, sempre con spirito di divertimento. In premi per tutti, vincitori e vinti, un melone. Il torneo nasce nel 2004 grazie al parroco don Meloni che sistemò una rete da pallavolo davanti al sagrato. Un campo senza sabbia e di dimensioni ridotte dove anche i più esperti giocatori di pallavolo non sempre fanno la differenza. Di tutte le partite finora disputate viene compilato manualmente un libretto poi custodito in biblioteca: vengono segnate squadre, punti, note e spettatori. ( g. g. s. )

