Pratzas de Gelisuli, conto alla rovescia: sono trentotto gli stand enogastronomici 

Ultimi accorgimenti e poi sarà festa. A Pratzas de Gelisuli è annunciato il boom di stand: ben 38 quelli pronti a offrire una varietà di cibi, prodotti dell’artigianato e più in generale della tradizione e dell’intrattenimento. L’evento, curato dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, inaugura il circuito annuale di Primavera nel cuore della Sardegna promosso dall’Aspen. Tra sabato e domenica ce ne sarà per tutti i gusti, lungo il percorso che si sviluppa nel centro storico: dai maccarronis de ungra al nero di seppia con sugo di granchi, tzipulas, frittura di paranza, pistoccu friggiu e casu agedu. Sul menu non mancano carne arrosto, dolci e birre artigianali. E poi ancora sfilate di maschere (S’Urthu e sos Buttudos di Fonni) e gruppi (Su Cuntzertu antigu di Gavoi), concerti (oltre a deejay e fisarmonicisti il sabato si esibirà il coro Bellavista di Arbatax), balli e cheerleaders, mostre fotografiche e musei artistici, come quello di Adriano Balloi, tragicamente scomparso il 16 dicembre 2021. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA