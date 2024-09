Pratosardo, Sos alla Regione 

Il consorzio Zir di Pratosardo è commissariato da anni lasciando l’area industriale nella precarietà. Confindustria pone il problema alla Regione con una lettera del presidente Giovanni Bitti inviata alla governatrice Alessandra Todde, all’assessore all’Industria Emanuele Cani, al commissario del Comune Giovanni Pirisi, al commissario liquidatore del consorzio zir Gabriele Leoni e ai consiglieri regionali del territorio. In particolare chiede un incontro urgente.

Emergenza

Per Bitti «si tratta di un’emergenza da affrontare subito. È fondamentale - sottolinea - che Pratosardo torni al centro dell’agenda politica ed economica di questo territorio. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di convocare un incontro urgente per fare il punto della situazione e assumere una decisione chiara e condivisa sul futuro dell’area. Ciò anche considerando che il superamento della fase commissariale e la riqualificazione delle aree industriali sono stati da noi indicati come priorità nel documento che abbiamo consegnato alla presidente Todde durante l’incontro con gli imprenditori tenuto a Nuoro nel giugno scorso».

Il problema

Bitti entra nel dettaglio di quella terra di nessuno che da anni è tenuta a pagare le tasse senza ottenere, però, i servizi. «Da una parte c’è la delibera del Consiglio comunale del 30 giugno 2022 che manifesta la volontà politico-amministrativa di subentrare nella gestione dell’area, evidenziando anche che il subentro non avrebbe dovuto “comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza comunale” e sarebbe servito un Aacordo di programma con la Regione per garantire i fondi necessari a gestire il sito nella fase post commissariale - prosegue Bitti -. Dall’altra c’è l’intervento finanziario della Regione che a dicembre 2022 ha stanziato i 4 milioni di euro utili a chiudere le partite debitorie spalmando le risorse in tre annualità. Considerato che la liquidazione dell’ultima tranche era prevista per il 2024, ritengo che dopo 16 anni di commissariamento vada finalmente presa una decisione chiara sul futuro di Pratosardo».

Il Comune

Secondo Bitti «serve capire cosa farà il Comune, alla luce della delibera del 2022 e considerando che l’amministrazione resterà commissariata fino a maggio 2025. È impensabile attendere l’insediamento della nuova amministrazione comunale per definire la questione, perché sarebbero compromessi gli sforzi finanziari fatti per appianare la situazione debitoria. In assenza di una decisione risolutiva, l’ente consortile continuerebbe ad accumulare ulteriori debiti. Facciamo appello alla Regione, ai consiglieri regionali e al Comune perché ci si metta attorno a un tavolo e si sciolgano una volta per tutte i nodi che da oltre un decennio bloccano lo sviluppo di Pratosardo, sito strategico per tutto il territorio e che se adeguatamente attrezzato può diventare attrattivo per nuovi investimenti e insediamenti produttivi».

