Pratosardo, scontro in Comune 

La frattura politica non è mai rientrata. Il rapporto tra il consigliere di Sinistra Futura Angelo Coda e l’assessore di riferimento Domenico Cabula resta irrisolto: un equilibrio solo congelato dopo l’approvazione del bilancio, archiviato dalla maggioranza senza affrontare davvero il nodo politico. A meno di un mese dal “compleanno” della giunta Fenu, le tensioni rischiano di riemergere. A fare da detonatore potrebbe essere la questione Pratosardo, che riporta in superficie un metodo decisionale contestato anche all’interno della stessa aula.

La grana

Ieri, in sede di capigruppo, è stato stabilito che la mozione sulle zone di accelerazione chiesta da Maura Chessa del gruppo Misto, verrà calendarizzata il 6 maggio, quando però i giochi risulteranno fatti: ieri scadevano i termini per il deposito delle osservazioni del Comune sul piano regionale.

La Chessa, firmataria della mozione, denuncia l’esclusione del Consiglio: «Non siamo stati presi in considerazione e informati». Sulla stessa linea il gruppo di minoranza SiAmo Nuoro con Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni, che chiedono trasparenza sugli atti trasmessi e un coinvolgimento dell’aula. «Il Comune ha formulato osservazioni e vogliamo sapere quali sono. Nonostante fosse già stata depositata una mozione (a firma Chessa) sulla discussione sulle aree di accelerazione, il Consiglio comunale è stato scavalcato ancora una volta e i termini per la presentazione delle osservazioni sono decorsi senza che ci sia stato dibattito». In aula arriverà una delibera di sospensione degli usi civici a favore di Medea, società privata del gas, per un diritto di superficie di duemila metri quadri.

No boschi e usi civici

Ma l’amministrazione rivendica l’operato sui siti di accelerazione. «Condividiamo gli obiettivi della transizione energetica - ha detto Emiliano Fenu - ma questi processi devono essere governati senza compromettere territorio, paesaggio, sicurezza idrogeologica e patrimonio culturale». Il sindaco insieme all’assessore all’urbanistica Giuseppe Mercuri, ha spiegato che sono state inviate alla Regione richieste di modifica del piano per escludere dalla procedura accelerata tutte le zone con vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici e paesaggistici. «Abbiamo chiesto lo stralcio delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, aree boscate, usi civici e siti archeologici, tra cui Preda Longa», ha precisato Mercuri, sottolineando la necessità di rivedere la perimetrazione. L’amministrazione privilegia gli impianti su edifici esistenti

«Non cambio casacca»

Sul piano politico, invece, Chessa smentisce un passaggio al Pd e rivendica «una posizione autonoma e indipendente. Nuoro oggi non ha bisogno di schemi ideologici o dinamiche legate ai partiti nazionali. Ha bisogno di visione, di responsabilità e di scelte concrete. I problemi della nostra città non dipendono dalla destra o dalla sinistra, ma dalla capacità di affrontarli».

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