Pratosardo ripulita dai rifiuti 

A Nuoro fine settimana all’insegna della sostenibilità. I volontari di Plastic free si sono impegnati venerdì, sabato e ieri a sensibilizzare la città coinvolgendo scuole e singoli cittadini. Il primo giorno la volontaria Veronica Canu si è recata all’istituto Volta per intraprendere un percorso con gli studenti sul tema ambiente e rifiuti. Sabato il gruppo di attivisti si è riunito con gli allievi del liceo Fermi per una raccolta rifiuti nel parco di Tanca Manna. Ieri la pulizia è avvenuta nella zona industriale di Pratosardo.

Gli studenti

«I 39 ragazzi del liceo hanno fatto un bel lavoro di squadra - dice la referente Plastic free, Annalisa Monne -. Divisi in gruppi si sono occupati ciascuno di una tipologia di rifiuti: c’era chi raccoglieva la plastica, chi il vetro, chi il secco, chi materiali pesanti. Si sono aiutati a vicenda e di questo siamo molto contenti, un’unione che ha portato ottimi risultati. Siamo riusciti a pulire quasi tutto il percorso programmato. Speriamo si ripeta presto».

Nell’area industriale

Ieri mattina alle ore 9 davanti alla caserma dei militari a Pratosardo gli ambientalisti e i cittadini si sono riuniti per pulire l’area. «È andata molto bene, eravamo 21 volontari, anche provenienti da altre zone dell’Isola tra cui La Maddalena - aggiunge Monne -. Abbiamo percorso tutto il viale dalla caserma dei militari sino allo stop. I rifiuti erano di ogni tipo, dai più piccoli ai più grandi. In numeri: 20 buste di secco indifferenziato, due contenitori grandi di plastica, vetro e lattine, quasi 20 buste di sola plastica, altri accorpamenti di rifiuti ingombranti».

Altre iniziative

«Vista la situazione allarmante - spiega Monne - speriamo che questi appuntamenti si ripetano presto, per ora abbiamo aggiunto due date, il 9 e il 17 marzo. Nella prima data faremo una passeggiata ecologica dentro Nuoro per raccogliere i mozziconi di sigarette, da via Lamarmora fino al rione di Santu Predu. Mentre il 17 torneremo a Pratosardo. Contiamo nel coinvolgere, oltre alle scuole e i nuovi volontari, anche bambini e persone di tutte le età». Un metodo per ripulire la città che nonostante l’attenzione al riciclo continua a produrre una notevole quantità di rifiuti; segno che il lavoro da fare è ancora tanto.

L’aumento dei rifiuti sparsi nell’ultimo periodo è registrato dal centro storico alla periferia. Per questo di recente il Comune ha deciso di acquistare e installare nuovi cestini, mentre la polizia locale, guidata da Massimiliano Zurru, in accordo con l’amministrazione, incrementerà la videosorveglianza aggiungendo quaranta telecamere per rimediare al problema, ripulire le aree e, se necessario, sanzionare gli incivili.

