Pratosardo, rimossi i rifiuti 

I volontari di Plastic Free hanno ripulito ieri per la seconda volta la zona industriale di Pratosardo dai rifiuti. «L’iniziativa è andata molto bene. Eravamo una decina di volontari - dice Annalisa Monne -. Abbiamo raccolto soprattutto ingombranti come gomme d’automobile, materiale elettronico, elettrodomestici, poltroncine da mare. E poi il secco e la plastica, presenti in grosse quantità e cumuli. In tutto intorno ai sette quintali di immondizia. Le prossime passeggiate ecologiche saranno ad aprile». Armati di guanti, sacchi e camioncino i volontari si impegnano nel ripulire varie aree della città, dal centro alla periferia. E mirano a promuovere una sensibilizzazione con le scuole, gli studenti e la cittadinanza in merito al riciclo e alla sempre minor produzione di rifiuti. (g. pit.)

