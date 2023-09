Pratosardo, Regione sotto accusa 

Non c’è nessun piano industriale per la Zir Pratosardo. Almeno per ora. La questione del passaggio della zona industriale di Nuoro in capo al Comune ritorna in Consiglio dove passa una mozione presentata da Francesco Guccini per costringere sindaco e Giunta a concludere in pochi mesi l’iter di acquisizione dell’ente dalla Regione. La proposta incassa il voto favorevole di tutti i presenti, solo il Psd’Az, con Viviana Brau dice no, giustificando che «si tratta di semplice passerella pre elettorale». Il passaggio di consegne infatti per ora non si può fare. Ad ammetterlo è lo stesso Andrea Soddu: «Deve avvenire a costo zero, dopo la liquidazione e la Regione ha previsto l’ultima tranche nel 2024». Ma non mancano le accuse: «La Regione oggi è bloccata, non abbimo interlocutori». Intanto oggi sulla Zes a Nuoro si riunisce il tavolo tecnico convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi.

Tavolo Zes

Che la zona economica speciale sia un’occasione unica per Pratosardo e le zone interne è ormai acclarato. Oggi il tavolo tecnico parlerà delle misure in materia di coesione e rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno. Ci saranno, insieme al commissario straordinario della Zes per la Sardegna Alessandro Cadau, gli amministratori di Comune e Provincia e gli esponenti provinciali delle associazioni di categoria dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato.

Pratosardo

La discussione del tavolo tecnico verterà sull’analisi delle nuove misure per incentivare le attività produttive nelle zone finora escluse dall’area Zes, e si intreccerà con quello che ieri ha deliberato il Consiglio con i suoi rappresentanti istituzionali. Il sindaco Andrea Soddu e l’assessora Grazia Mele sono stati chiarissimi. «Oggi noi non abbiamo possibilità di incidere, la palla è tutta nella mani della Regione - ha detto la Mele -. Il nostro lo abbiamo fatto. Non si tratta di alibi o giustificazioni, tutto quello che ci è stato chiesto lo abbiamo portato avanti, non possiamo fare altro che sollecitare la conclusione dell’iter».

J’accuse

La Mele lo ha detto rispondendo ai consiglieri Natascia Demurtas, Francesco Guccini ma anche Marcello Calia e Giovanna Obinu, che hanno sottolineato: «Nel mentre le aziende continuano a chiudere e gli imprenditori a scappare». Ad ascoltare tra il pubblico gli operatori di Pratosardo. In mano hanno il loro “pacchetto” di proposte. Agevolazioni Imu e Tari, tassa sulle insegne, eco-centro e Centro di compostaggio.

La paralisi

Soddu è chiaro: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, abbiamo scelto di investire sulla zona industriale e non farla cadere in mano al Cip, perché le ultime cose fatte dal Consorzio industriale provinciale a Pratosardo non sono piaciute agli operatori». Riferimento al centro di compostaggio e alle emissioni odorigene. Soddu è duro sulla Regione: «Bloccata, non c’è un interlocutore in nessuna porta, non dà risposte perché è senza direttori generali, non ci sono direttori di servizio». Spiega che per il passaggio deve essere chiusa la liquidazione a costo zero e che in via Trento è stato deciso «di spalmare le risorse in tre annualità, l’ultima il 2024». Il Comune insiste a chiedere soldi nella gestione sostenendo anche che il costo del personale è un falso problema: «Nessuna legge obbliga a farci carico del direttore del Consorzio». E poi: «Per comprare sedi di Fondazioni farlocche dove volevano mettere centinaia di migliaia di euro, o finanziare 1,5 milioni ad un’associazione di danza che non è iscritta in nessun registro i fondi a Cagliari li hanno trovati».

