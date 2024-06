Pratosardo, miasmi da codice penale 

Per l’odore insopportabile che arriva dal centro di compostaggio del Cip, le aziende di Pratosardo abbandonano i progetti, i lotti adiacenti all’impianto nato in zona artigianale rimangono invenduti e chi li ha pensa di trasferirsi. Ma per il procuratore di Nuoro, Patrizia Castaldini il diffondersi dei miasmi provenienti dall'impianto «costituisce un fenomeno sporadico circoscritto alle sole aree direttamente esposte ai venti dei quadranti settentrionali ed, altresì, il compost prodotto presso l'installazione è perfettamente conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 75/2010». Per questo ieri, davanti al gip del Tribunale di Nuoro, è arrivata la seconda richiesta di archiviazione della denuncia presentata dagli operatori dell’area industriale guidati da Giampiero Pittorra. «Le esalazioni odorigene sono continue, insopportabile e nauseabonde», dicono gli imprenditori. I quali, davanti al gip Mauro Pusceddu, che aveva già rimandato indietro una richiesta di archiviazione, sollevano nuovi dubbi sulla qualità, sull’effettivo riciclo, e puntano il dito sull’iter autorizzativo: «Come ha fatto l’impianto a sorgere a 20 metri dal rio Mannu?»

Tutto in ordine

L’esposto degli operatori ha dato il via agli accertamenti di altri enti interessati, l’Asl di Nuoro e la Provincia competente per il rilascio delle autorizzazioni, che in questi mesi non avrebbero rilevato anomalie. Le campionature effettuate dalla Procura invece avrebbero rilevato dei leggeri fuori norma sul prodotto finito, imputabili e giustificati dal ciclo di produzione.

Questione politica

Nella campagna elettorale per le scorse regionali l’ex sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, aveva preso posizione: «Per rilanciare la zona industriale dobbiamo spostare il centro, chi investe dove è impossibile operare?» aveva sostenuto pubblicamente. L’impianto è del Consorzio industriale provinciale. Per questo, nel registro degli indagati per emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone, erano finiti il presidente del Cip Gianni Pittorra (presidente anche della Nuorese Calcio) e l’ingegnere Angelo Manca, difesi da Basilio Brodu.

Nuove analisi

A novembre il gip aveva chiesto di «integrare le indagini su profili capaci di oggettivizzare il risultato». Quelle indagini hanno portato a una nuova richiesta di archiviazione a cui si è opposta l’avvocata Pina Zappetto sostenendo che le analisi «si sono ridotte al biofiltro», e chiedendo di utilizzare l’applicazione Geonose «capace di dare evidenza del superamento dei limiti nel tempo». La stessa legale ha evidenziato che il compost «supera 10 volte i parametri e non può essere ceduto» e che il Cip non vende ma porta in discarica un compost che dovrebbe essere riciclato. Zappetto ha ricordato che l’impianto sorge nella fascia di rispetto dei 150 metri dal rio Mannu, e quando il compost è stoccato non viene coperto da teloni. Ma una delle domande degli operatori, senza risposta è: «dove finisce il compost?»

RIPRODUZIONE RISERVATA