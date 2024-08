Pratosardo, la terra di nessuno 

Anni di lotte e pochi risultati. Gli operatori di Pratosardo continuano nella battaglia per i propri diritti e per essere, davvero, «terra di qualcuno», affermano gli imprenditori della zona industriale. Le piogge dei giorni scorsi hanno aggravato la situazione della viabilità e danneggiato il commercio, portando gli operatori a rimediare con strategie “fai da te” per poter garantire l’accesso ai clienti e mandare avanti l’attività.

Il racconto

«I pozzetti erano tappati, si erano formate delle pozze tali che l’acqua arrivava sino a metà sportello dell’auto. L’area era impraticabile, soprattutto via Magnani che ha portato alcuni colleghi all’esasperazione», afferma l’imprenditore Carlo Pellegrini. Ognuno è impegnato nel ripulire il proprio lotto, non solo dall’acqua, ma anche dalle erbacce e dai rifiuti in costante aumento. «Continuiamo a pagare gli oneri di manutenzione senza risultati. Non sappiamo che fare, siamo esclusi e dimenticati», è il mantra costante tra le attività dell’area. Piccole migliorie, però, ci sono state con l’illuminazione e la rimozione di qualche carcassa di auto, anche se subito rimpiazzate con altri veicoli. «Vediamo miglioramenti con le luci - afferma Pellegrini -. Le carcasse di auto vengono rimosse con maggiore frequenza, ma ne sopraggiungono altre. Un loop infinito. E così vale per la spazzatura. Per carità, se dobbiamo pagare paghiamo, ma è giusto dare i servizi. Abbiamo marciapiedi del tutto impraticabili, si cammina sulla strada».

Sulla stessa linea Giampiero Pittorra che parla a nome degli operatori: «Al momento non abbiamo chissà quali novità. Dopo le ferie faremo una riunione per concordare anche un incontro con il commissario del Comune Giovanni Pirisi per parlare del passaggio di competenza, contiamo nel suo ascolto e impegno. Versiamo in condizioni critiche, siamo terra di nessuno e “ingessati”. Nel frattempo vengono rimosse le carcasse di auto, poi ne vengono aggiunte altre. Abbiamo qualche led in più, ma la cartellonistica e l’asfalto restano gli stessi da decenni». I problemi sembrano infiniti.

Poche speranze

Pittorra non fa certo sfoggio di ottimismo. «Contiamo in controlli maggiori da parte delle forze dell’ordine affinché si riesca a ridurre il problema rifiuti. La manutenzione è inesistente, il che comporta un costante degrado soprattutto nel manto stradale. Paghiamo oneri manutentori ma dobbiamo fare tutto da soli. In tutto ciò i miasmi ci sono ancora, anche se la questione è stata archiviata». Insomma, uno stallo che porta gli imprenditori a investire altrove.

