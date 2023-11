«Pratosardo, indagate ancora» 

La fonte di quei miasmi che ammorbano l’aria di Pratosardo va investigata fino in fondo. Così come va analizzato il prodotto che esce dall’impianto di compostaggio della zona industriale di Nuoro, gestita dal Cip, il Consorzio industriale provinciale. A dirlo il gip Mauro Pusceddu, che dopo un mese di camera di consiglio, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla pm Patrizia Castaldini, accogliendo l’opposizione degli operatori del Consorzio industriale (rappresentati dall’avvocata sassarese Pina Zappetto) che in autunno avevano presentato una denuncia. Indagati per emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone, il presidente del Cip Gianni Pittorra (presidente anche della Nuorese Calcio) e l’ingegnere del Cip Angelo Manca, entrambi difesi da Basilio Brodu.

La decisione

Il gip definisce l’opposizione all’archiviazione «astrattamente inammissibile», ma sottolinea che «questo non libera il giudice dall’autonoma valutazione della infondatezza della richiesta di archiviazione». Finora nell’indagine non è mai entrato uno degli elementi oggettivi: le analisi sul compost. Quelle fatte in un laboratorio privato avrebbero fornito valori dell’indice di respirazione dinamico superiori anche dieci volte al limite. Pusceddu sottolinea: «Occorre integrare le indagini su due profili che sono capaci di oggettivizzare il risultato». Il primo che va approfondito «è l’accertamento sulle emissioni odorigene dell’ottobre del 2020 è certamente idoneo, ma è di due anni anteriore all’inizio delle indagini» che partirono a novembre del 2022. Specifica il giudice: «È probabilmente parziale. Occorre ripeterlo attraverso accesso diretto di organi di polizia giudiziaria che attestino il risultato in apposito verbale, verificandolo sia nell’area di pertinenza dell’impianto, sia in altre aree industriali del consorzio». Il giudice chiede la verifica su almeno 9 punti diversi in cui ci sono attività svolte all’aperto (molti lavoratori avevano denunciato malesseri e malori), oppure in punti dove persistono «attività alimentari potenzialmente contaminabili».

Si analizzi il compost

Uno degli elementi di certezza che deve essere acquisito è quello delle analisi. Il compost dovrebbe essere di qualità, ma non viene venduto, e secondo la denuncia finirebbe a Chilivani. Anche sul punto il gip chiarisce: «È irrilevante che a Chilivani vi sia una discarica del prodotto finito, non è infatti territorio di competenza di questo ufficio». Pusceddu ordina «analisi tecnica sulle qualità organolettiche e chimiche del compost finito e pronto alla cessione ivi stoccato, effettuato attraverso prelievo a campione e successiva analisi, che abbiano riguardo ai dati dell’indice respirometrico, verificando al conformità di legge alle caratteristiche richieste per quel prodotto».