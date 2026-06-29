Pratosardo, Fenu prende tempo 

Non è arrivata la risposta che le imprese di Pratosardo chiedono da tempo. Dopo mesi di dibattito che ha alimentato aspettative e contrapposizioni politiche, il Consiglio comunale sceglie di non scegliere. La maggioranza (senza cinque consiglieri - giustificati - è stato precisato) guidata dal sindaco Emiliano Fenu respinge la mozione della minoranza (SiAmo Nuoro) che chiedeva di confermare l’indirizzo espresso nel 2022, quando il Consiglio aveva deliberato il passaggio dell’area industriale al Comune. La posizione dell’esecutivo è chiara: prima servono i numeri della Zir, commissariata dal 2008 e avviata alla liquidazione. Dopo verrà presa la decisione. Delusi gli operatori presenti in aula. Dopo l’approvazione dei primi punti all’ordine del giorno, tra cui le rate della Tarip, e la definizione agevolata dei tributi comunali, l’attenzione si concentra sul futuro della Zir.

Numeri

I numeri contabili sono quelli che mancano, quelli politici invece attirano. Il consigliere di minoranza Pierluigi Saiu sottolinea: «Il sindaco ha anticipato il voto contro la mozione, e oggi non ha in aula cinque dei suoi consiglieri». Sui banchi assenti Gabriella Boeddu, Paola Siotto, Elia Carai, Irene Melis e Matteo Cicalò. Cicalò era presente sino alle prime fasi di discussione su Pratosardo, gli altri «tutti assenti giustificati» dall’inizio della seduta, precisa la maggioranza. Nessuno, dopo le polemiche dell’ultimo Consiglio, ha scelto il collegamento da remoto nell’aula ieri presieduta dal vice Francesco Guccini.

Nodo governance

A chiedere una presa di posizione è la minoranza. «Non avete risposto alla domanda: che cosa volete fare di Pratosardo?», incalza Saiu. Risposta che rimarrà inevasa. Bastianella Buffoni (SiAmo Nuoro) parla di una decisione già assunta: «La mancanza di dati è una scusa. La decisione è già stata presa dal Consiglio nel 2022». E chiede che la Giunta chiarisca il proprio indirizzo: «Se il Comune senza risorse ha dubbi sulla propria capacità di gestire l’area industriale, perché non li ha sul Cip?». Anche Ivan Pinna (Fratelli d’Italia) incalza: «Gli operatori chiedono che le decisioni vengano prese a Nuoro, chiedono di osare, di non perdere il controllo del territorio».

Il verdetto del Consiglio

La maggioranza è prudente. Il sindaco Fenu rivendica la scelta di non assumere oggi un impegno definitivo. «Lo rivendico: non abbiamo ancora deciso. Non abbiamo atteggiamenti ostinati e pregiudizievoli». Per lui «va costruita la terza via» perché «ci sono criticità sia nella gestione del Cip sia nella gestione comunale». Respinge le accuse di immobilismo: «Vogliamo chiudere la partita prima della procedura di liquidazione della Zir. Ma quando si amministrano risorse di una comunità bisogna verificare la sostenibilità». In linea l’assessore Pino Mercuri: «Prima dobbiamo avere gli strumenti per un’analisi seria, no a scelte affrettate». La maggioranza difende la posizione. Giuseppe Soddu (Progressisti) ricorda che «nel 2022 la Regione non stanziò risorse», accusa la minoranza di propaganda. Maura Chessa (Misto) sintetizza: «Prima i numeri, poi le decisioni». Stefano Ferreli (M5S) dice che «non bisogna confondere responsabilità con l’inerzia», e ricorda i 16 milioni per lo svincolo di Prato. La mozione è respinta dalla maggioranza. A favore il voto di Francesca De Ambrosis, Ivan Pinna, Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni; astenuta Lisetta Bidoni. Delusi gli operatori. «Siamo dove eravamo», commenta Giampiero Pittorra, «nulla si muove». Pungente Peppe Mattu: «A Napoli avrebbero detto, solo aria impanata e fritta. Ma almeno non hanno ancora deciso».

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