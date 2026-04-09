Pratosardo da gestire? Il sindaco: «No, grazie» 

«Il Comune credo che non sia in grado di gestire direttamente un’area industriale, sia perché non ha gli strumenti finanziari sia perché non ha le risorse umane per poterlo fare». Il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, mette le mani avanti. Dà una risposta, e lo sa bene, che agli operatori non piacerà e che farà discutere parecchio dalle parti di Pratosardo. Oltretutto, a poche ore dall’assemblea odierna, in programma alle 18.30, che si annuncia infuocata. D’altronde, sul futuro gestionale della zona industriale barbaricina, la richiesta è chiara: «No al Consorzio industriale provinciale, sì alla gestione comunale», rimarca Giampiero Pittorra, presidente del Consorzio operatori.

«Ci sentiamo presi in giro, ancora una volta», tuonano in coro gli operatori. «Se questo Consiglio comunale permetterà lo scippo di questa risorsa, perché Pratosardo è una risorsa di tutti i cittadini nuoresi, dovrà renderne conto per sempre». Insomma, gli operatori non indietreggiano. Il Comune che cede il passo al Consorzio industriale provinciale appare un’eventualità da scongiurare. Dunque, il recente incontro di martedì a Nuoro, con l’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani, non ha rasserenato gli animi. «Il Comune e il sindaco si dimostrano come al solito indecisi», tuona il consigliere comunale d’opposizione, Pierluigi Saiu. «La Regione deve garantire le risorse e non si deve intromettere in decisioni che devono essere prese a Nuoro, mica a Cagliari». Saiu rincara: «L’ultimo incontro con l’assessore Cani è stato inutile perché la Regione gioca a nascondino. Sono loro che vogliono che Pratosardo passi al Consorzio industriale provinciale. Noi abbiamo un’altra idea: crediamo che debba essere costituito subito il nuovo soggetto gestore e che debba essere approvato il piano industriale».

Il primo cittadino di Nuoro prende tempo: «Prima di assumere delle decisioni che avranno delle conseguenze future per tutta la città, dobbiamo valutare attentamente quelli che sono i dati e i numeri», spiega Fenu. «Non siamo l’unico Comune sardo che sta facendo queste valutazioni».

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