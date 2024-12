Pratobello, un sit-in sotto il Consiglio la notte di Capodanno 

La battaglia contro l’assalto eolico va avanti e non cambia obiettivo. Se dal punto di vista politico accenna a una pausa, sul fronte operativo prosegue con incontri nei territori e assemblee su come dare la spinta decisiva alla proposta di legge denominata Pratobello 24, dopo l’approvazione, in Consiglio regionale, della norma sulle aree idonee. La protesta, insomma, si è presa un time out , anche se a Capodanno ci sarà un nuovo presidio sotto i portici del Consiglio regionale a Cagliari.

Attesa

Qualcosa potrebbe succedere in ogni caso: «A mio avviso occorre aspettare la decisione che prenderà il Governo sulla legge delle aree idonee», spiega il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, padre della proposta di iniziativa popolare che ha raccolto 211mila firme. «Anche in seguito alle mosse dell’Esecutivo nazionale si saprà se passerà oppure no. Certo, nel frattempo bisogna tenere gli occhi ben aperti: i progetti e le richieste stanno viaggiando, anzi forse le multinazionali vedono in questa fase un momento propizio. In più c’è da risolvere la vicenda Tyrrhenian Link e va monitorata la questione del parco eolico a Saccargia. La Regione ha ancora tempo per ricorrere. Se si verificasse qualcosa di grosso, certamente bisognerà intervenire, chiedendo al Popolo di Pratobello di stringersi attorno alla bandiera della Sardegna con lo stesso spirito che, l’estate scorsa», conclude Mereu, «ha animato la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare garantendone un successo senza precedenti».

I coordinamenti

Intanto i coordinamenti si stanno riorganizzando e i Comitati organizzano incontri nei territori. Tra le iniziative più interessanti, si segnalano quelle di Mamoiada per parlare di comunità energetiche, e di Oliena per fare un punto della situazione. Per ora, tuttavia, non sono previste mobilitazioni come quella che il 15 giugno ha portato nella valle ai piedi della Basilica di Saccargia oltre cinquemila persone e da cui è partita la rivolta contro l’assalto eolico contro la Sardegna, o come quella cagliaritana del 2 ottobre, giorno della consegna dei plichi con le firme della Pratobello 24.

Il presidio

Ma le tende sono sempre pronte, anche perché non è una protesta come le altre: «Ci stiamo riorganizzando, ma possiamo già dire che faremo un non Capodanno sotto i portici di via Roma, sotto il Consiglio regionale a Cagliari», dice Davide Fadda, del presidio del popolo sardo. «Visto che nel capoluogo non ci risulta siano stati organizzati concerti in grado di richiamare folle oceaniche, la politica e la voglia di occuparsi dell’Isola non viene meno. Stazioneremo sotto il Palazzo in via Roma, con uscite nelle vie del centro per celebrare la chiusura dell’anno vecchio e l’apertura di quello nuovo cercando di far capire, anche in una giornata gioiosa, i danni che stanno procurando all’Isola l’eolico, il fotovoltaico e l’agrivoltaico. La difesa della nostra terra è pacifica e prescinde dai giorni di festa».

RIPRODUZIONE RISERVATA