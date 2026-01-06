Pratobello tra passato e futuro, oggi confronto con i sindaci 

Si intitola “Nuovi sguardi su Orgosolo e Locoe tra passato e futuro” l’incontro in programma oggi pomeriggio a Oliena. L’appuntamento è alle 18 nella biblioteca comunale.

L’iniziativa è legata al progetto di promozione turistica Miradas che punta a un marchio ad hoc. Gli amministratori si confronteranno sul tema “Dalla protesta contro l’invaso di Locoe alla rivolta di Pratobello. Comunità unite nella lotta per le terre comuni”.

Interverranno i sindaci di Oliena e Orgosolo, rispettivamente Bastiano Congiu e Pasquale Mereu, assieme ad Antonio Flore, ricercatore e primo cittadino di Scano di Montiferro, coinvolto nel progetto.

