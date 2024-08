Pratobello, si vota in Comune 

Anche a San Giovanni Suergiu si può firmare in Comune per il progetto di iniziativa popolare in materia di parchi eolici e fotovoltaici, nota come Legge Pratobello. La sindaca Elvira Usai è stata la prima firmataria: «Non contro le rinnovabili – ha detto - ma contro le speculazioni e il depauperamento del nostro paesaggio. La condivisione col territorio e le comunità è importante. Il contributo di tutti è fondamentale per evitare di diventare una colonia energetica e senza benefici per il popolo sardo. Si vota sino al 16 settembre. (f. m.)

